Francavilla Fontana, “No alla speculazione nella zona Pip”, tuonano gli imprenditori

Giuseppe Cavallo, imprenditore e titolare della società “Fer.Metal Sud”, invita il sindaco Antonello Denuzzo a porre fine alla speculazione in atto da anni nella zona Pip di Francavilla Fontana. “Nonostante in passato abbiamo più volte sollecitato un intervento dell’amministrazione comunale affinchè si ponga fine ad una grave speculazione ai danni dell’imprenditoria locale – lamenta Cavallo – purtroppo non abbiamo visto muoversi alcunché. Si tratta della zona industriale dove privati che non hanno edificato e non intendono farlo, mettono sul mercato i loro terreni a prezzi esorbitanti. Se la zona industriale doveva avere la finalità di rappresentare un’opportunità per le imprese, oggi rappresenta un cappio al collo delle sviluppo locale. Sono nuovamente a sollecitare di avviare le pratiche di esproprio per porre fine a questo indecente mercato”.

Tutto tace per la realizzazione delle necessarie infrastrutture per la fruibilità di 40 lotti nella zona Pip. Gli imprenditori aderenti a “Rete Imprese Villa Franca” denunciano l’immobilismo dell’amministrazione comunale. “Di tale “fermata” i nostri operatori – dichiara Franco Fullone presidente di Rete Imprese – non riescono a comprenderne i motivi proprio in un momento storico in cui vi sono una serie di incentivi derivanti dalla Z.E.S., dal P.N.R.R. e da una favorevole volontà politica del Ministero di competenza. Si sarebbe potuto procedere alla realizzazione delle opere di completamento, permettendo alle aziende di realizzare i loro progetti con enormi ricadute economico-sociali”. Gli operatori economici vogliono chiarezza sullo stato dell’arte per la zona Pip.

