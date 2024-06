Francavilla Fontana, Carola Puddu ospite dello spettacolo di danza della Icos

“C’est l’heure de danser” (è ora di ballare), è il titolo dello spettacolo che andrà in scena a Francavilla Fontana il 27 giugno prossimo con inizio alle 20.30. Location d’eccezione: la splendida piazza Giovanni XXIII. Sul palco ad esibirsi in varie perfomance, allieve ed allievi della “Icos”. Direzione artistica a cura di Carmela Vellotti e Filandro Caniglia. Presenta Euprepio Di Noi. Ospite della serata Carola Puddu, una giovane e talentuosa ballerina sarda, ex allieva di “Amici”, il talent show di Maria De Filippi. Carola ha studiato all’accademia dell’Opera di Parigi ed è entrata quando aveva 9 anni.

