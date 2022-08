FRANCAVILLA FONTANA – Terribile incidente, intorno alle 20.20 di oggi, sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana con Villa Castelli, a ridosso di contrada Buontempo, in agro della Città degli Imperiali. Un Lancia Y di colore bordeaux si è capovolta sulla carreggiata, per cause ancora tutte da accertare. Sul posto, polizia locale, carabinieri e 118. Si tratta dell’ennesimo sinistro registrato in queste ore in provincia, per altro su una strada già in passato teatro di incidente stradali gravi.

In aggiornamento