FRANCAVILLA FONTANA – Arriva un nuovo finanziamento da 7,2 milioni di euro per l’ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana. Oggetto del fondo sarà la ristrutturazione di un immobile presente all’interno dell’edificio, da anni abbandonato a causa di problemi di natura strutturale.

In arrivo finanziamento da 7,2 milioni per il Camberlingo

La notizia, figlia di un lungo accordo di programma tra Regione Puglia e Governo , è stata “battuta” dal consigliere regionale Maurizio Bruno.

“Ma che farne una volta rimesso a nuovo e reso utilizzabile? La mia speranza, e lavorerò nei prossimi mesi proprio a questo obiettivo, è destinarlo agli uffici amministrativi che oggi occupano quasi interamente il primo piano dell’ospedale. In questo modo potremo liberare tutta quell’area del Camberlingo, e destinarla a nuovi reparti e attività prettamente ospedaliere. Così come, a titolo di esempio, potrebbero essere dislocati nella nuova struttura ambulatori che si oggi trovano sparsi in varie aree dell’ospedale. Penso – scrive Bruno – all’ambulatorio cardiologico, a quello pneumologico, a quello diabetologico, a quello ginecologico, oppure al reparto di medicina o di oculistica. Insomma, questo finanziamento e questo recupero del vecchio immobile, potrebbe diventare una straordinaria opportunità per ridisegnare e ripensare interamente tutto il nostro ospedale”.

