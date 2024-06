ORIA – Niente acqua, o quasi, in sette comuni delle province di Brindisi e Taranto. Un disagio, specie col gran caldo, causato dalla rottura improvvisa in un tratto della condotta del Pertusillo e provocata da un mezzo escavatore di terzi che operava senza autorizzazione in un terreno di Acquedotto Pugliese (AQP) nelle campagne di Grottaglie. Ora, è in corso una riduzione della pressione idrica in alcuni comuni delle province di Taranto e Brindisi: Sava, Manduria, Massafra (nella sola zona via Benedetto da Massafra), Oria, Mesagne e Latiano. A Monteiasi, nel Tarantino, la fornitura idrica è attualmente interrotta. Tecnici di AQP sono al lavoro senza sosta per riparare la condotta. Il ritorno alla normale fornitura è previsto per la sera di domani, 6 giugno. Al fine di limitare gli eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese, di concerto con le amministrazioni locali, in caso di necessità predisporrà un servizio integrativo di autobotti e sacchetti d’acqua.

La condotta danneggiata – realizzata in cemento armato precompresso, 1,9 metri di diametro e 1.800 litri al secondo di portata – è uno dei vettori principali di Acquedotto Pugliese e fa parte dello schema idrico del Pertusillo, lungo 190 chilometri circa, e che alimenta diversi serbatoi, sia in provincia di Lecce, sia in provincia di Bari e Taranto e parte della rete della Basilicata. Grazie all’interconnessione con lo schema idrico del Canale Principale e alle manovre messe prontamente in atto dai tecnici di AQP, si è riusciti a contenere i disagi a soli 7 abitati.

A seguito della rottura è stato necessario procedere con l’isolamento del tratto, lo svuotamento della condotta e uno scavo per verificare l’entità del danno. Operazioni completate nella mattina di oggi. Per la riparazione, già avviata, è necessario applicare un manicotto di congiunzione realizzato su misura: un intervento complesso e delicato. Il completamento è previsto per la serata di oggi. A seguire, i tecnici procederanno con il lavaggio della condotta e il graduale reinserimento dell’acqua, fino al ritorno alla normale erogazione nei 7 abitati previsto per la sera del 5 giugno.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Oria, niente acqua in città: il sindaco informa

Ad Oria tanti disagi, certificati anche dalla preoccupazione del sindaco Cosimo Ferretti.

“Vi informo – scrive Ferretti – che è in corso un’emergenza imprevista presso gli impianti del Pertusillo che si ripercuoteranno sulle condotte che interessano i comuni di Oria, Latiano e Mesagne. Le squadre di operai sono già intervenute sul posto; a momenti prenderanno avvio dei lavori urgenti a causa di questi guasti imprevisti. Per i cittadini, tutto ciò potrebbe comportare disagi dovuti alla diminuzione della pressione dell’acqua, con probabili problemi più gravi per le abitazioni ai piani superiori. Siamo in costante contatto con Acquedotto Pugliese, vi terremo aggiornati e daremo immediata comunicazione non appena ci saranno novità”.

