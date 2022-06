Francavilla Fontana, “Il battesimo” di Radio Antenna Sud con “Anime”, spettacolo musicale

Da Radio 85 (già Quarto Canale Radio e poi Radio Francavilla) a Radio Antenna Sud. La sede è sempre la stessa: il cuore di Francavilla Fontana, piazza Umberto I. Per questo cambio di denominazione il gruppo editoriale che fa capo a Mino Distante ha voluto, d’intesa con l’amministrazione comunale, dare spazio ai talenti musicali emergenti della città degli Imperiali con lo spettacolo “Anime”.

Dieci giovani musicisti francavillesi e un grande palco tutto per loro sotto la cupola più alta del Salento, sono questi gli ingredienti di “Anime – talenti emergenti”, la serata evento in programma sabato 2 luglio alle 21 in piazza Giovanni XXIII. L’iniziativa permetterà agli spettatori di conoscere da vicino le ragazze e i ragazzi che, dopo aver ottenuto tanti consensi sui social, per una sera potranno esprimersi dal vivo.

I protagonisti della serata, condotta da Claudia Turba e Gianmarco Sansolino, saranno Ludovico Nisi 32 anni (dottore di ricerca in filosofia e musicista autodidatta), Giulia Vecchio in arte Velia 28 anni (ha pubblicato il suo primo singolo lo scorso anno), Adriano Saponaro 23 anni (cantautore e polistrumentista), Francesca Ribezzo in arte Scanfrawer 19 anni (maturanda in questi giorni), Giovanni Candita 26 anni (studente universitario), Anna Rita Birtolo in arte Aita 27 anni (cantautrice, pittrice e tautatrice), Desiree D’Amuri 16 anni (studia pop/jazz presso il conservatorio di Taranto), Andrea Turba 23 anni (rapper), Rocco Nardelli in arte Rocky G (ha già prodotto il suo primo album) e Chala DZ dal Gambia ma residente a Francavilla da anni (predilige la musica reggae).

L’evento, aperto dal direttore responsabile di Radio Antenna Sud Gianni Cannalire, sarà trasmesso in diretta televisiva su Antenna Sud con collegamenti dal backstage a cura di Maurizio Urgese, direttore artistico della radio e dal giornalista Paolo Franza. A porgere i saluti ai talenti emergenti ed agli spettatori presenti il sindaco Antonello Denuzzo.