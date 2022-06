MESAGNE – Incidente sul lavoro Mesagne nella mattinata di mercoledì 30 giugno con un giovane operaio che è stato trasportato presso l’ospedale Antonio Perrino di Brindisi in condice rosso. Stando alle prime ricostruzioni, sarebbe crollato un muro interessato dai lavori di ristrutturazione di una villetta in via San Vito a Mesagne con l’operaio che sarebbe quindi rimasto schiacciato. Sono stati subito allertati i soccorsi giunti sul posto insieme alla polizia locale di Mesagne, carabinieri, agenti del commissariato, vigili del fuoco e Spesal. Come detto il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato presso l’ospedale Perrino dove è stato ricoverato in codice rosso. Stando a quanto si apprende il giovane sarebbe comunque vigile, ma le sue condizioni sono sotto osservazione costante in particolare in queste prime ore post incidente. Lo Spesal ora dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.