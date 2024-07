Francavilla Fontana, Cavallo: “la visibilità è ambizione dei politici”

E’ polemica a distanza tra alcuni imprenditori che sollecitano gli espropri nella zona Pip di Francavilla Fontana ed un parte dell’amministrazione comunale. Il governo cittadino viene accusato di essere sordo alle richieste delle imprese che non possono investire, mentre gli imprenditori vengono tacciati di ricercare una visibilità.

Così esce allo scoperto Giuseppe Cavallo, imprenditore che attacca il vice sindaco Domenico Attanasi. “Spiace constatare – afferma Cavallo – che per il vice sindaco Domenico Attanasi la cosa più importante sia varare un piano toponomastico e non sottrarre terreni alla speculazione di pochi offrendoli all’imprenditoria locale e non ad un giusto prezzo. Dimentica poi che egli fa parte di un’Amministrazione che governa la città da ben sei anni. Un tempo adeguato almeno ad affrontare la piaga segnalata. Non ci sembra di aver registrato in questi anni alcuna iniziativa in merito, Ma forse l’assessore Attanasi era in tutt’altre faccende affaccendato. Ne terremo conto la prossima volta. Ed a proposito di visibilità il vice sindaco Attanasi fa finta di non sapere che è ambizione dei politici e non dell’imprenditoria”.

In un comunicato dell’amministrazione comunale, a proposito del varo della toponomastica nella zona artigianale e commerciale, così aveva scritto Attanasi: “La zona PIP è un grande cantiere incompiuto da più di 40 anni. Con questi provvedimenti, a partire dalla definizione della toponomastica, stiamo lavorando per mettere ordine e facilitare gli investimenti sul territorio. Sono interventi che hanno bisogno di tempi tecnici più o meno lunghi, ma sempre stabiliti dalla Legge. Proprio per questo sorprende il tono di alcuni operatori che, pur conoscendo la complessità delle norme che regolano il settore, preferiscono la visibilità effimera alla risoluzione dei problemi”.

