Cito, caso irripetibile ed i suoi tanti imitatori fuoritempo

Cito e la sua comunicazione politica irripetibile sui social, niente più comizi.

La scomparsa di Giancarlo Cito segna la chiusura di una stagione politica e comunicativa che ha lasciato un segno profondo, soprattutto nel sud Italia. Cito non fu un politico tradizionale: la sua ascesa avvenne attraverso il mezzo televisivo, grazie alla sua emittente privata, Antenna Taranto 6, dove condusse trasmissioni in cui mescolava denuncia, provocazione, attacchi personali e uno stile comunicativo crudo, diretto, volutamente polarizzante.

In quegli anni, il suo modo di fare televisione divenne la chiave per costruire consenso e presenza pubblica. Nonostante le polemiche, riuscì a interpretare una domanda di ascolto e rappresentanza che la politica ufficiale non intercettava. Il suo linguaggio, spesso sopra le righe, trovò terreno fertile in un contesto locale segnato da crisi economiche, disillusione e sfiducia verso le istituzioni.

Quella stagione fu un caso isolato, difficile da replicare, anche se molti oggi cercano di imitarla, non in televisione, ma sui social. E qui si misura il vero confine. Lì dove Cito parlava alla sua comunità guardandola negli occhi attraverso lo schermo, costruendo un rapporto quotidiano con un pubblico ben definito, oggi proliferano contenuti pensati per la viralità, per il “colpo” e non per il radicamento. Il populismo digitale prova a ricalcare toni e stili, ma resta un’eco lontano spesso caricaturale.

Non è finita l’epoca della TV locale come strumento di comunicazione politica, ma è certo che l’esperimento di Cito, per metodo, impatto e contesto e’ irripetibile nella forma che ha avuto. Il suo stile è stato tentato, imitato, anche deriso, ma mai realmente ricreato. I social, che promettono immediatezza e accesso diretto al pubblico, mancano però di quella capacità di creare una relazione stabile, quotidiana, profondamente territoriale.

Oggi poi sono spariti i comizi, anche per la propaganda elettorale delle elezioni amministrative, tutto ciò allontana la gente dalla realtà dal contatto umano, provocando un allontanamento dalle vicende di natura politica e ancora più grave dalle urne, il partito di chi non vota ormai è quello che vince sempre più spesso.

La morte di Giancarlo Cito è dunque il passaggio simbolico di un’epoca che aveva trovato nella comunicazione televisiva una forma di potere alternativo, spesso controverso, ma fortemente influente. Non un modello da celebrare o replicare, ma una pagina che aiuta a capire quanto siano cambiati e quanto continuino a cambiare i modi in cui la politica cerca di parlare alle persone.

