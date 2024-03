FRANCAVILLA FONTANA – Per cause tutte da accertare, il conducente ha perso il controllo della sua Opel Corsa, andando a sbattere contro il jersey in cemento e ribaltandosi su un fianco al centro della carreggiata. Incidente stradale, questa mattina, intorno alle 7.30, sulla Statale 7, all’altezza dello svincolo Francavilla Nord.

Auto si ribalta sulla Statale 7, i soccorsi

Sul posto, insieme ai carabinieri della locale compagnia e agli agenti della polizia locale, anche un’ambulanza del 118 che, dopo le prime cure sul posto, ha trasportato una persona ferita in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazione. Il tratto di strada, chiuso per consentire le operazioni di rimozione del mezzo e i soccorsi, è stato bonificato e quindi liberato in circa mezz’ora.

