Francavilla: Calabro, ‘Volete un colpevole? Prendetevela con me’

“Non sempre la partita perfetta ti permette di portare a casa la vittoria, evidentemente in questo periodo dobbiamo andare oltre la perfezione – dice Antonio Calabro, tecnico della Virtus Francavilla, analizzando il ko casalingo con l’Avellino -. Nei primi venti minuti non abbiamo fatto malissimo, eppure siamo andati sotto di due reti. Però, la squadra ha reagito riequilibrando un match che ha provato anche a vincere. Alla fine l’ha spuntata l’Avellino, che proprio l’ultima arrivata non è, ma i ragazzi si sono spaccati le ossa per rimontare e provare a vincere. Dopo una prestazione del genere, calciatori e tifosi non meritavano un risultato diverso. Se qualcuno vuole addossare responsabilità a qualcuno, se la prendesse tranquillamente con me. La sconfitta ci penalizza, ma non voglio negatività, la squadra deve essere orgogliosa di ciò che ha fatto hanno dal ventesimo in poi”.