“Ringrazio la società per la fiducia, sono contento di essere qui”. Si presenta così Pippo Pancaro, nuovo allenatore del Monopoli dopo l’esonero di Peppe Laterza -. I calciatori sono dispiaciuti, ma la situazione non è catastrofica. Ho accettato perché la squadra è composta da giocatori di qualità e funzionali al mio tipo di calcio. Da un punto di vista tattico, sta a me cucire addosso l’abito migliore. Non sono legato a un modulo in particolare, decido sempre in base alle caratteristiche di ogni elemento. C’è massima disponibilità da parte di tutti ed è già un buon punto di partenza. La società mi ha chiesto di ottenere il massimo da questa rosa: sono ambizioso, voglio che anche i calciatori lo siano”. (Foto Ss Monopoli)

I CONVOCATI PER LA SFIDA DI VITERBO COL MONTEROSI