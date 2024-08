Foggia, sul mercato tutto tace. E intanto a centrocampo sfuma anche Franco

I giorni trascorrono, ma sul mercato tutto tace. E questo, a ormai una settimana dall’inizio del campionato, rischia di essere un grosso problema. Il Foggia prosegue nella sua marcia di avvicinamento al primo appuntamento di campionato, in programma nella serata di lunedì 26 agosto allo stadio Zaccheria, sede della sfida tra i rossoneri e il neopromosso Trapani, per ambizioni e rosa costruita una delle principali candidate al salto diretto di categoria. Non esattamente un impegno soft per i satanelli che di qui alla chiusura della sessione estiva necessitano di almeno altri quattro colpi per considerare completo il roster a disposizione di mister Brambilla: la priorità resta quella di accaparrarsi nel più breve tempo possibile due centrocampisti, due profili in grado di affiancare i già presenti Tascone e Danzi; poi sarà il tempo di un difensore duttile e di un attaccante di categoria, uno potenzialmente in grado di chiudere la stagione in doppia cifra.

Ma quali sono i nomi che stanno circolando in queste ore? Sfumati negli ultimi giorni prima Damiani e poi Celeghin, negli ultimi istanti a far loro compagnia è arrivato Franco, altro obiettivo di mercato del direttore sportivo Roma, che ha accettato l’offerta del Picerno. Una nuova pista, restando sempre sulla fascia mediana, conduce al polacco Labojko, in uscita dalla Ternana: per lui però non manca la concorrenza. Per la retroguardia è da tenere in considerazione l’identikit di Dumbravanu, difensore moldavo che saluterà la Spal, mentre in attacco chiunque arriverà potrebbe farlo in uno scambio alla pari con Santaniello che alla fine potrebbe lasciare la Puglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author