Picerno, in chiusura Franco: superata la concorrenza del Foggia

Si muove il mercato in entrata per il Picerno. La società lucana è in chiusura per l’esperto centrocampista Domenico Franco, attualmente di proprietà del Messina e protagonista con 31 presenze nella scorsa stagione di Serie C. Superata la concorrenza del Foggia che si era interessato per il giocatore 31enne.

