Foggia, Salines: “Il gol? Ci ho creduto sino alla fine. Ora continuità”

FOGGIA – Non nasconde gioia ed entusiasmo Emmanuele Salines per il gol segnato per il Foggia contro il Messina allo Zaccheria: “Questo gol vale tanto effettivamente, ma dobbiamo subito proiettarci subito sul Latina. Ho trovato la giusta freddezza, ci ho creduto sino alla fine. Il gol è stato voluto, menomale. E lo dedico alla mia famiglia, alla mia ragazza ed a tutti coloro che ci sono vicini. Per il resto, quanto al mio ritorno qui, non potevo dire di no. L’ambiente mi piaceva in D e mi piace ora. Adesso continuiamo cosi”.

