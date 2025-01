Foggia, rilancio della Feralpisaló per Jacopo Murano

È una sessione di calciomercato scoppiettante. Soprattutto per quel che concerne gli attaccanti. Dopo Lescano, l’attenzione si è spostata su Jacopo Murano. Il calciatore di sicuro lascerà Foggia e in questi giorni ha ricevuto diverse proposte con Triestina, Crotone e Feralpisaló che hanno avanzato le proposte più allettanti. Nelle ultime ore il club lombardo (che ha provato anche l’assalto a Patierno) avrebbe effettuato un nuovo rilancio nel tentativo di chiudere già in giornata l’operazione. Il calciatore, tuttavia, non a nascosto che preferirebbe Crotone come destinazione per una questione di vicinanza alla famiglia.

