Foggia-Pescara, Zeman: “A Foggia pochi giornalisti”. La sala stampa si svuota

FOGGIA – Una serata di polemiche per Zdenek Zeman, partita con i fischi all’annuncio delle formazioni e culminata con una conferenza stampa più che movimentata. Oltre al commento su Delio Rossi: “Non l’ho visto, non so nemmeno dov’era, si è creata una rivalità che per me non esiste”, il boemo ha punzecchiato anche i presenti con una frase polemica: “Chi l’ha creata questa rivalità? Immaginatelo voi. A Foggia ci sono pochi giornalisti“.

Una frase che ha destato scalpore in sala stampa, tanto che la maggior parte dei presenti ha deciso di abbandonare la conferenza in segno di disapprovazione su quanto detto dall’ex tecnico rossonero. Un passato glorioso, ma anche polemico e che purtroppo sta lasciando strascichi notevoli. Zeman e Foggia, un rapporto sempre più incrinato.

