Foggia: omicidio Franca Marasco, marocchino doveva essere espulso

Moslli Redouane, il 43enne marocchino fermato per l’omicidio di Francesca Marasco, tabaccaia di 72 anni uccisa con 3 coltellate, era destinatario di un decreto di espulsione dal territorio italiano disposto in seguito a una serie di reati che avrebbe commesso. Il provvedimento, però, non gli era mai stato notificato in quanto l’uomo era irreperibile a causa del suo continuo peregrinare tra varie città italiane. Sembra che a Foggia fosse giunto da poco tempo.

