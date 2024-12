Foggia, intensificati i controlli sul territorio: 5 arresti in flagranza da parte dei Carabinieri

I Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia hanno recentemente intensificato i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, con particolare riguardo al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e ai fenomeni di criminalità diffusa. Il bilancio complessivo è di 5 persone arrestate in flagranza di reato,che dovranno rispondere a vario titolo, ognuna in relazione alla propria condotta e nell’ambito di fattispecie rubricate autonomamente, di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi. Circa 1 kg il quantitativo di droga sequestrata tra cocaina, hashish e marijuana.

Nello specifico i Carabinieri della Compagnia di San Severo, coadiuvati dal personale della Compagnia d’Intervento Operativo dell’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo e una donna – accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti -, sequestrando complessivamente poco meno di 1 kg tra cocaina e hashish. I Carabinieri avrebbero individuato due distinte attività di vendita al dettaglio di droga che i due indagati, appartenenti a nuclei familiari differenti, avrebbero avviato nelle loro rispettive abitazioni. Durante le operazioni di perquisizione a cui i due sono stati sottoposti, i militari dell’Arma hanno rinvenuto all’interno del garage e sul balcone di uno dei due domicili, nella disponibilità della donna, diverse dosi di cocaina e hashish già confezionate e pronte per essere vendute – occultate all’interno di zainetti e pochette – nonché bilancini, materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, appunti manoscritti e denaro contante considerato provento di spaccio. In un’altra abitazione nella disponibilità dell’uomo sono stati trovati panetti di hashish e tutto l’occorrente per il confezionamento dello stupefacente.

Durante autonomi servizi, la Stazione Carabinieri di Peschici ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso un uomo e una donna, entrambi 30enni, conviventi, già noti alle Forze dell’Ordine. I militari dell’Arma, dopo aver trovato indosso all’uomo 3 grammi di marijuana durante un controllo di iniziativa, hanno esteso la perquisizione al domicilio della coppia, rinvenendo, occultati in un ripostiglio, 8 involucri termosaldati contenenti 50 grammi di cocaina e ulteriori 4 involucri contenenti complessivamente 120 grammi di marijuana. La stessa Stazione di Peschici ha tratto in arresto per detenzione illegale di armi un ulteriore giovane 24enne del luogo, che aveva occultato nella propria abitazione una pistola cal. 9 e una carabina ad aria compressa non di libera vendita, trovate dai Carabinieri durante una perquisizione.

Antonella D'Avola