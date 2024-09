Foggia, incidente stradale grave figlio consigliere comunale di Brindisi

Un 18enne di Brindisi, è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione del Policlinico Riuniti di Foggia a causa delle conseguenze riportate in seguito a un incidente stradale verificatosi nella serata di martedì 17 settembre. Il ragazzo era in viaggio sulla A16 insieme alla madre e al padre, il consigliere comunale di Brindisi Pierpaolo Strippoli. I tre tornavano a Brindisi da Roma. Nel tratto Candela-Lacedonia, nel Foggiano l’auto sulla quale viaggiavano è improvvisamente uscita fuori strada impattando contro il guardrail, forse per la foratura di uno pneumatico.

I tre, rimasti illesi, hanno quindi lasciato il veicolo proprio per scongiurare il rischio di essere investiti ma, purtroppo, mentre il ragazzo si allontanava dalla vettura è stato centrato in pieno da un’altra auto. L’impatto è stato violentissimo: sul posto è intervenuto l’elisoccorso che ha intubato e trasfuso il ferito, trasportandolo in ‘codice rosso’ al Policlinico Riuniti di Foggia. Ha riportato fratture multiple ma, da quanto si apprende, per fortuna, non corre pericolo di vita. Illesi ma comprensibilmente sotto shock i genitori.

