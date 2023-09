Foggia-Giugliano, la decisione ufficiale: si gioca a porte chiuse

FOGGIA – Foggia-Giugliano si giocherà a porte chiuse, è questa la decisione del Prefetto di Foggia in merito alla gara in programma lunedì 11 settembre alle ore 20:45 e valida per la seconda giornata del Girone C di Serie C. Questa la nota ufficiale del club rossonero: “Il Calcio Foggia 1920 comunica, in ottemperanza all’ordinanza n. 0059578 del Prefetto di Foggia notificata l’8 settembre 2023 alle ore 17:30, che la gara Foggia-Giugliano in programma lunedì 11 settembre p.v. sarà disputata in assenza di spettatori per motivi di ordine e sicurezza pubblica”.

