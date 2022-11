Condividi su...

“La sfida con il Cerignola sarà molto impegnativa, da affrontare con la bava alla bocca non sbagliando approccio. Dobbiamo ancora pedalare tanto se vogliamo continuare a scalare la classifica. Le porte chiuse? Giocare con i tifosi per noi è molto importante, anche se sono venuti a sostenerci durante la rifinitura trasmettendoci tutto il loro calore”. È il pensiero di Fabio Gallo, tecnico del Foggia, alla vigilia della sfida con il Cerignola dello Zaccheria, che sarà trasmessa in diretta da Antenna Sud (Canale 14).