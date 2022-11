Condividi su...

“Oltre a possedere tante qualità, il Foggia è sicuramente la squadra più informa del momento. L’affronteremo con la solita determinazione. Ci presentiamo a questo appuntamento, che attendiamo sin dall’estate, con qualche defezione di troppo, ma sono sicuro che chi scenderà in campo non farà rimpiangere gli assenti”. Lo ha dichiarato Michele Pazienza, allenatore del Cerignola, alla figlia del match dello Zaccheria, che sarà trasmesso in diretta su Antenna Sud (Canale 14). (Foto Audace Cerignola)