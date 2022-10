A ventiquattro ore dal fischio d’inizio di Foggia-Fidelis Andria, valida per la 10a Giornata del Girone C di Serie C, Fabio Gallo, tecnico dei rossoneri, ha presentato così la sfida: “Ritengo che questa, delle tre partite in una settimana, sia la più difficile. Primo, perché è la terza, secondo perché dobbiamo sempre essere concentrati e avere i piedi per terra. Non abbiamo la possibilità di mollare un millimetro. Stiamo lavorando su tutto, ogni cosa è l’anello di una catena. Voglio che i miei calciatori arrivino a gestire la partita con lo sforzo trovando uno stimolo dentro di loro: basta perdere, basta prendere gol! La Fidelis Andria ha un’idea di calcio e ha cambiato modo di giocare. Conosco Cudini, ci siamo conosciuti a una webinar ad Ancona, capii da subito che aveva voglia e competenza. La Fidelis è una buona squadra, bisognerà lottare’.