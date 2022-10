Virtus Francavilla: Calabro, ‘Siamo in difficoltà, stateci vicino’

In occasione della consueta conferenza stampa pre-partita, alla vigilia della sfida con l’Avellino, mister Antonio Calabro ha parlato senza remore dei problemi che sta la sua Virtus Francavilla sta riscontrando nell’ultimo periodo.

“Stiamo vivendo un momento di difficoltà, non possiamo negarlo. Le nostre difficoltà non solo tecnico-tattiche, ma anche numeriche. A centrocampo abbiamo perso tre calciatori per infortunio: Murilo, Giorno e Tchetchoua. È per questo che chiedo all’ambiente di aiutarci, così come hanno sempre fatto. Questa piazza si è sempre contraddistinta in positivo in momenti simili, ed ora più che mai ci serve il nostro dodicesimo uomo in campo. Di difficoltà ce ne sono tante, non voglio nascondermi. Oggi come non mai abbiamo bisogno di un ambiente compatto e consapevole delle difficoltà di questa squadra. So a chi mi sto rivolgendo, so di poter chiedere loro questo favore”.

I tre infortunati in questione sono Murilo, Giorno e Tchetchoua: “Giovannino è rientrato contro il Crotone ed ha avvertito un fastidio nel secondo tempo. Non riusciva più a spingere, mi ha chiesto il cambio e l’ho tolto al settantesimo. Ha subito una ricaduta, l’ecografia per fortuna non ha evidenziato peggioramenti, siamo stati fortunati. In altre parole il muscolo non è ancora completamente guarito. Al suo posto ho messo in campo Di Marco, che a sua volta non è ancora al top. È un 2003 forte, complimenti a chi l’ha portato a Francavilla, ma nell’ultimo giorno di ritiro si è infortunato e fino ad ora non ho avuto modo di inserirlo. A Crotone ha giocato meno di mezz’ora ed era cotto. Per ora può dunque dare un piccolo contributo a gara in corso, di sicuro non dal primo minuto. Murilo ha un problema al ginocchio, nel dettaglio al tendine rotuleo. È un fastidio che si porta appresso da un paio di mesi, ha stretto i denti e giocato con le punture, ma ora si è fermato. Siamo in una situazione deficitaria ed è bene che si sappia”.

[Credit Photo: Francesco Miglietta]