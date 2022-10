“Quello di Taranto è un altro esame non semplice – dice Sebastiano Siviglia, tecnico del Potenza, alla vigilia del match dello Iacovone, che sara trasmesso in diretta su Antenna Sud, canale 14 -. In casa, il Taranto ha una marcia in più, lo dimostrano le ultime tre vittorie consecutive. Conoscendo le doti tattiche di Capuano, mi aspetto un match molto intenso, dovremo lottare sulle seconde palle per avere la meglio”.

”Il successo con la Turris (il primo in campionato, ndr) ci ha permesso di lavorare con più serenità, ci servirà da spinta emotiva per la sfida dello Iacovone, anche se dobbiamo avere la consapevolezza di essere una squadra attrezzata, che deve migliorare partita dopo partita”.

”Queste nove gare di campionato mi hanno lasciato un insegnamento importante: bisogna essere più concreti e meno belli. A Picerno, per esempio, bisognava portare a casa la vittoria a qualunque costo. Il mio compito è quello di coinvolgere in questo processo di crescita il maggior numero di calciatori, senza badare all’età. Che poi, giovani sì, ma fino ad un certo punto. In Europa, calciatori di 18 anni vengono mandati in campo senza problemi, perché a incidere non è il numero della partite disputate, ma la qualità delle prestazioni”.