Foggia, dal Monopoli arriva il portiere Perina

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Pietro Perina che si lega al club rossonero fino a giugno 2025.

Perina, portiere classe 1992 nato ad Andria, cresce calcisticamente nelle giovanili della Fortis Trani e del Bari. Nel 2011 approda nella serie cadetta con il Bari. Nella stagione successiva passa al Martina Franca militante in serie C e, poi, al Melfi. Nel 2015 torna in serie B con i colori del Cosenza. Nel 2017/2018 breve parentesi nella Sambenedettese e, due anni dopo, viene tesserato con il Vicenza. Nella stagione 2021/2022 veste la maglia della Turris e due anni più tardi quella del Monopoli. Nella sua carriera ha totalizzato 306 presenze.

Queste le prime parole del nuovo portiere rossonero:

“Sono felice di indossare la maglia rossonera. Conosco la gloriosa storia di questo club e sono pronto ad onorarla con impegno e determinazione. Ho affrontato nel corso di questa stagione in miei nuovi compagni e penso che sia un grande gruppo”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author