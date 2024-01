Virtus Francavilla, Occhiuzzi: “Il mercato un aiuto, a Crotone senza paura”

FRANCAVILLA F.NA – Senza gli infortunati Accardi e Izzillo, la Virtus Francavilla va a Crotone a caccia dell’impresa per riprendere la corsa verso la salvezza. Subito convocati Branduani e Garofalo, con il portiere che certamente partirà dal 1’. Tra campo e mercato, in conferenza stampa il tecnico Roberto Occhiuzzi ha toccato tutti i temi: “Torno nella mia Calabria, per affrontare una squadra forte e che negli anni ha lavorato in maniera maniacale con una proprietà importante. E per noi calabresi è un orgoglio. Noi comunque guardiamo in casa nostra e guardiamo il momento: nelle ultime tre gare la prestazione c’è sempre stata, ma bisogna dare più attenzione al dettaglio. Il mercato dà una mano, alza il livello di competizione. Il girone di ritorno è un campionato a parte, saranno tutte finali e così le affronteremo. I nuovi? Quando arriva gente nuova, arriva anche un’aria nuova. E questo è fondamentale, perché per fare le imprese bisogna avere anche un po’ di freschezza mentale, che darebbe una marcia in più anche a tutti gli altri ragazzi. Forse è ciò che serve in questo momento. Arriverà altro, le idee che abbiamo sono chiare, ma ora penso solo alla sfida di domani”.

Sull’avversario: “Non bisogna mai avere paura contro avversarie del genere e questa squadra ha dimostrato di non avere timore reverenziale anche contro Catania e Juve Stabia. Loro hanno un progetto, noi ne abbiamo un altro: dobbiamo salvarci, con quel coraggio che serve. Le forze le trovi attraverso il lavoro e quello che è il credere su ciò che si fa. E noi ci crediamo tanto. Alzando il livello dell’attenzione possiamo davvero svoltare. La scorsa settimana il Benevento è stato spesso in difficoltà contro di noi, ma è rimasto sul pezzo e alla fine è riuscito ad arrivare al risultato”.

