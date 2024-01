Taranto, Antonini svuota l’armadietto e saluta tutti

Ora il suo armadietto è vuoto. Matias Antonini ha raccolto le sue cose ed è partito alla volta di Catanzaro, la sua nuova destinazione. Non è ancora ufficiale, lo sarà nelle prossime ore, salvo clamorosissimi intoppi che nel calciomercato non bisogna mai escludere. Ma ormai l’accordo è stato trovato e non si torna più indietro.

Approdato in riva allo Jonio nell’estate del 2022, il difensore brasiliano sveste la maglia rossoblu dopo oltre un anno e mezzo, 58 presenze e 7 reti, 4 solo in questa stagione. Tra lacrime e abbracci, nel pomeriggio di giovedì 18 gennaio Matias ha salutato i suoi “vecchi” compagni per montare sull’auto che lo ha accompagnato in Calabria: ora indosserà la maglia del Catanzaro, che ha fortemente voluto, per la sua prima esperienza in Serie B dopo tre anni di C (Arezzo e Taranto) e due di Serie D (Nobionnoggiono e Ravenna).

