Foggia, Cudini si avvicina. Pesante comunicato della Pintus

FOGGIA – L’estate del Foggia prosegue su due binari che sembrerebbero sempre più intrecciati. Il primo è quello legato alla battaglia legale, che ieri ha subito un’ulteriore battuta d’arresto con l’inammissibilità del ricorso al Coni. La società rossonera si rivolgerà al Tar ma, nel frattempo, urge un’accelerata sul secondo binario, quello tecnico. Nelle ultime ore ci sarebbero stati contatti positivi con Mirko Cudini, al momento il profilo più quotato nel toto-allenatori che va avanti ormai da un mese. L’ex allenatore di Campobasso e Fidelis Andria potrebbe raccogliere la pesante eredità lasciata da Delio Rossi: il tecnico nativo di Sant’Elpidio arriva da una tribolata stagione sulla panchina biancazzurra. L’incarico ad inizio estate, l’esonero affrettato giunto a novembre, poi il ritorno a marzo con la salvezza soltanto sfiorata. Sulla panchina dell’Andria, Cudini non ha raggiunto l’obiettivo, conquistato con largo anticipo due stagioni fa con il Campobasso, poi escluso dalla Serie C per le note vicende extracampo.

Sul mercato i rossoneri sono attivi soltanto in uscita: ufficiale la cessione di Di Pasquale all’Arezzo, Petermann è vicinissimo all’Entella.

Tiene banco la questione societaria, fondamentale per il futuro del club. Nelle ultime ore alcune indiscrezioni vedrebbero un concreto interesse da parte di un gruppo di imprenditori, con a capo Annino De Finis ed Antonio Salandra, pronto a rilevare le quote del Foggia. In riferimento a questa notizia, Maria Assunta Pintus ha diffuso un pesante comunicato atto a chiarire la propria posizione: in sintesi, l’imprenditrice sarda afferma che chiunque vorrà acquisire il club dovrà trattare con lei. La Pintus, dunque, mantiene l’attenzione sulle vertenze in corso con l’attuale presidente Nicola Canonico, ponendosi come punto cruciale di una trattativa lunga e complessa, che potrebbe segnare il presente e soprattutto il futuro del Calcio Foggia.

