Foggia, che andamento nei derby: mai una sconfitta

FOGGIA – Poche ore e sarà derby tra Taranto e Foggia. I rossoneri di Zeman si preparano al match dello ‘Iacovone’ valevole per la 30^ giornata del Girone C di Serie C. Gara che trasmette mero in diretta su AntennaSud 13 con ampio pre e post partita. L’occasione per Curcio e compagni di riportarsi a ridosso delle zone alte della classifica, dopo aver rallentato soprattutto a inizio 2022.

Una cosa è certa: i derby fanno bene al Foggia che sino ad ora non hanno mai perso nelle sfide con le altre pugliesi. Con il Bari due i pareggi, 1-1 al San Nicola e 2-2 allo Zac. Con il Monopoli 1-0 in casa e stesso risultato allo stadio Veneziani. Con la Fidelis Andria, 0-3 allo stadio degli ulivi e pareggio per 1-1 allo Zac mentre vittoria con la Virtus Francavilla nel girone di andata in casa, per 1-0, e il pareggio per 1-1 contro il Taranto allo Stadio Zaccheria. Numeri che raccontano di una squadra che non ha mai perso nelle sfide con le altre pugliesi, anzi si è tolta diverse soddisfazioni: quattro vittorie e quattro pareggi. La sfida dello Iacovone arriva per confermare questo trend e continuare a far sorridere i tifosi del Foggia in partite sempre molto sentite nella nostra regione. Fischio di inizio alle ore 17.30, AntennaSud pronta a trasmettere un altro spettacolo tutto pugliese