Bari, Botta mette nel mirino il Catanzaro. Dubbio sulla trequarti

BARI – Convocato con la Virtus, ma difficilissimo vederlo dal primo minuto al San Nicola contro gli imperiali. È la tabella di marcia che potrebbe seguire Ruben Botta nel recupero dopo l’infortunio al menisco che lo ha tenuto un mese lontano dai campi di gioco.

Dopo i 20′ disputati con il Campobasso, l’assenza per squalifica con il Picerno e poi quella con il Foggia per problemi fisici. È probabile che torni nella lista dei convocati nel derby di sabato ma Mignani potrebbe giusto concedergli uno scampolo di partita per testarlo in vista del Catanzaro, in cui presumibilmente partirà dal primo minuto.