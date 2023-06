Foggia, centinaia di tifosi al rientro della squadra in città

FOGGIA – Foggia sta vivendo un vero e proprio sogno. Una favola calcistica che sa di riscatto sportivo, ma anche sociale, per una città che ha vissuto momenti difficili negli ultimi anni (tra fallimento societario e vicende politiche controverse). I rossoneri hanno, per così dire, “miracolosamente” conquistato la finale play-off di Serie C contro il Lecco battendo il Pescara ai calci di rigore dopo una partita folle. È l’ennesima clamorosa impresa di una squadra stoica, mai doma. La città è esplosa in festa dopo l’errore dal dischetto di Desogus e, in piena notte (circa le 3:00), il pullman del Foggia di rientro nel capoluogo dauno è stato accolto da centinaia di tifosi impazziti. Delle immagini totalmente opposte a quelle girate dopo la pesante sconfitta di Cerignola, sembra passata un’era geologica ma si tratta soltanto di tre settimane fa.

