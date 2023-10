Foggia a Crotone per un’altra impresa: rossoneri di fronte agli ex Gigliotti, D’Ursi e Vuthal

A guardare i budget messi giù ad inizio stagione forse si poteva immaginare una classifica al contrario. Il Foggia, invece, andrà sabato a Crotone da seconda della classe e affronterà una formazione rossoblù in netta difficoltà dopo la sconfitta di Taranto. 15 punti per la squadra di Cudini, in serie positiva da sette giornate, appena 10, invece, per quella di Zauli, riconfermato in settimana solo dopo l’intervento dei giocatori che hanno difeso il loro allenatore. Guai però a sottovalutare un avversario ferito: il Foggia è consapevole della forza dei calabresi, che possono contare tra le loro file giocatori come l’attaccante Guido Gomez, come gli ex Gigliotti, D’Ursi e Vuthaj e come l’ex promessa della Roma Tumminiello. I rossoneri ci arrivano con un ruolino di marcia di tutto rispetto, il migliore dopo il ritorno in Serie C. 4 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta sono più del doppio del bottino conquistato lo scorso anno, quando a questo punto della stagione la squadra aveva solo sette lunghezze. Quella squadra fu capace di rialzarsi e di battere proprio il Crotone in una rincorsa finita solo in finale playoff, questa deve volare sulle ali dell’entusiasmo per non precludersi nulla dopo un’estate quantomeno tormentata.

