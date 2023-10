Lecce: D’Aversa recupera Banda per la trasferta di Udine

Continua sul terreno dell’Acaya il lavoro settimanale del Lecce, in vista del posticipo di campionato di lunedì pomeriggio sul campo dell’Udinese. Il tecnico D’Aversa ha ritrovato tutti i calciatori convocati dalle rispettive nazionali, ad eccezione di Rafia e Smajlovic attesi in sede. Una buona notizia arriva dall’infermeria, con l’esterno offensivo Banda che si è regolarmente allenato con i compagni. Infortunatosi nella sfida contro il Genoa, il calciatore zambiano ha recuperato pienamente dal problema ai flessori della coscia destra: i prossimi giorni saranno decisivi per sapere se potrà essere della gara. Hanno proseguito, invece, nel lavoro differenziato Dermaku e Blin, entrambi indisponibili per la gara.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp