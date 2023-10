Udinese: Sottil si gioca la panchina con il Lecce

Il posticipo del lunedì sera con il Lecce rischia di essere l’ultima chiamata utile per il tecnico Andrea Sottil. Nonostante l’assenza di vittorie nelle prime 8 giornate, la società gli ha rinnovato la fiducia, senza approfittare della sosta per le Nazionali per affidarsi a un altro allenatore, come ha fatto, per esempio, la Salernitana.

Il Club friulano ostenta tranquillità e assicura che non è stato posto alcun ultimatum. I nervi sono comunque tesi, come dimostra l'”uscita a vuoto”, così almeno è stata giudicata dalla società, del portiere Silvestri, che ha criticato il lungo tiramolla per il ritorno di capitan Pereyra proprio in diretta sul canale tematico dell’Udinese.

Incognita anche sul futuro di Deulofeu: nonostante l’allungamento del contratto, sbandierato in estate, i tempi di rientro dall’infortunio al ginocchio sono avvolti dal mistero. Ai box anche Davis, Brenner e Semedo, con l’attacco che resterà a lungo spuntato. E non aiutano le voci sulla possibile partenza a gennaio di Samardzic per approdare alla Juventus. Con una classifica così deficitaria, cedere il miglior talento, autore di due delle sole 4 reti stagionali della squadra, non appare la mossa più azzeccata, nemmeno per l’umore della tifoseria.

Per il posticipo torna a disposizione Kabasele in difesa, mentre davanti si potrebbe profilare l’inserimento di Pereyra alle spalle di Lucca, con il sacrificio di Thauvin, che non ha mai segnato da quando indossa la maglia dell’Udinese.

