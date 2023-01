Tutto pronto come ogni anno per la Focara 2023 di Carmiano. Un ricco programma che andrà in onda Tv dalle ore 20.00 su Antenna Sud. Interviste, spettacolo di danza, lancio delle Fiaccole e poi l’accensione della Pila del Comune di Carmiano. Amministratori e cittadini sono pronti a vivere questo momento guidati dalla voce degli esponenti religiosi. Un momento di catarsi che accomunerà tutto il Salento in questo freddo sabato di Gennaio. Sintonizzatevi sul canale 14 del vostro televisore per vedere uno degli spettacoli più belli del Salento.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

