Fidelis Andria versione dream team, tra ufficialità ed ultimi movimenti

È una Fidelis Andria versione dream team quella che potrebbe venir fuori in questa bollente estate di calciomercato. D’altronde le promesse sono promesse, e quella dei biancazzurri alla città è di provare a tornare subito tra i professionisti. Le prime ufficialità danno la dimensione delle ambizioni: il club ha annunciato gli arrivi di La Monica, capitano e protagonista del Sorrento nell’ultima stagione, e Fantacci, una delle poche note liete del Monterosi appena retrocesso dai pro. Dunque, due calciatori di spessore dell’ultima Serie C che decidono di sposare il progetto Fidelis. Chi arriva, ma anche chi rimane, perché è ufficiale il rinnovo di Cancelli, uomo di fiducia di mister Danucci già dai tempi di Brindisi. Tante invece le situazioni di mercato ancora in ballo. Grandi movimenti in difesa; si attende una risposta da Monteagudo, l’ex capitano della Virtus Francavilla aspetterebbe però una chiamata dai professionisti. Procede spedita la trattativa per Alex Sirri, in Puglia già protagonista su tutte a Cerignola e Brindisi, vincendo due campionati di cui uno con Danucci, e reduce da una stagione di buon livello alla Sambenedettese. In chiusura l’arrivo del centrale classe ’90 Bonnìn, per lui tredici presenze in C sempre con il Brindisi. Dialoghi aperti per il rinnovo di Ferrara, ai saluti invece uno dei protagonisti di casa dell’ultimo campionato, Donida è infatti ad un passo dalla Pistoiese. A centrocampo è vivo e concreto l’interesse per Gladestony del Giugliano, in avanti prosegue il pressing per Malcore: l’attaccante del Cerignola è stuzzicato dalla maxiofferta della Fidelis, il nodo però resta il cartellino, la richiesta degli ofantini è alta e ciò complicherebbe ogni discorso. I federiciani vorrebbero chiudere quanto prima una questione che sembra destinata però ad essere uno dei tormentoni estivi. In alternativa, sul taccuino del ds Califano ci sarebbe un altro profilo di spessore dalla Serie C. In ultima battuta l’altrettanto complesso discorso legato ad Opoola: il classe 2004 interessa e tornerebbe volentieri dal suo mentore Danucci ma la Carrarese starebbe valutando di convocarlo in ritiro con l’intenzione di cederlo in prestito.

