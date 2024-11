Fidelis Andria, le probabili scelte di Scaringella per il Francavilla

Continuare a rosicchiare punti alla capolista Nocerina, impegnata in trasferta sul campo dell’Acerrana, e fare per la prima volta il proprio ingresso nella zona playoff, obiettivo minimo stagionale per quelle che erano le premesse della vigilia: è con questi chiari diktat stampati nella mente che la Fidelis Andria si avvicina al prossimo appuntamento di campionato, in programma nel pomeriggio di domenica allo stadio Degli Ulivi. In terra federiciana, per il primo dei tre impegni consecutivi da disputare di fronte alla propria gente, arriva il Francavilla in Sinni, formazione che attualmente occupa la decima posizione in graduatoria al fianco di Angri e Martina, appena una lunghezza più su rispetto alla zona playout.

Un avversario da prendere con le pinze, ma comunque senza dubbio alla portata della truppa biancoazzurra, reduce da un qualcosa come quattro vittorie di fila. Il ritorno di Scaringella in panchina ha dato la svolta attesa fin dall’inizio del campionato. A dimostrarlo, oltre ai già citati successi, sono i numeri che li hanno contraddistinti: otto gol messi a segno, appena uno subito, datato 13 ottobre, e 270 minuti di imbattibilità per Esposito. Dati che consentono di guardare al futuro e alla sfida ai lucani con un giustificato ottimismo.

Scaringella per l’occasione ripartirà dal consueto 4-2-3-1, presumibilmente con Rotondi, Bonnin Ferrara e Derosa davanti ad Esposito nel quartetto difensivo; al centro del campo conferme per Cancelli e Risolo, mentre è in avanti che si concentrano i maggiori dubbi: il terminale offensivo dovrebbe essere Da Silva, pronto a riprendersi una maglia dal primo minuto al posto di Marsico, con Babaj, Kragl e Fantacci Fidelisschierati a suo supporto sulla trequarti. Da valutare le condizioni di Jallow che contro il Manfredonia andò in tribuna a seguito di un affaticamento muscolare

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author