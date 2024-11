Eccellenza, due nuovi innesti per il Bisceglie: Taccogna e Forbes

Il Bisceglie ha annunciato anche gli acquisti di Felice Taccogna e Ivan Forbes.

Taccogna, terzino destro che può adattarsi anche sulla fascia sinistra, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Matera, debuttando in prima squadra in Serie C nel 2018. Ha giocato in Serie D con Fortis Altamura, Rotonda (19 presenze), Caronnese (18 presenze), US Mola, Molfetta Calcio e Nuova Spinazzola.

Forbes, nato il 1° dicembre 1986, possiede la doppia cittadinanza portoghese e della Guinea-Bissau. La sua carriera è iniziata nelle serie minori inglesi con Kingsbury London Tigers, Dorchester Town e Havant & Waterlooville. Tra il 2011 e il 2016, ha giocato nella massima serie cipriota con Akritas Chlorakas, AEK Kouklia, Pafos FC ed Ermis Aradippou. Dal 2016, Forbes ha trovato una nuova dimensione in Italia, giocando per Monopoli, Madrepietra Daunia, Ostuni, e Fasano, dove ha collezionato 138 presenze in Serie D e segnato 19 gol. Recentemente ha militato nel Brindisi, Massafra e Arboris Belli, dove ha realizzato 13 reti la scorsa stagione.

