Fidelis Andria, interesse per Nicola Citro

La Fidelis Andria su Nicola Citro. È già tempo di calciomercato, e i pugliesi si annunciano grandi protagonisti della sessione estiva. Nel mirino della società ci sarebbe l’attaccante attualmente in forza al Casarano. Quello di Citro è un nome che conferma le ambizioni del club per la prossima stagione. Come è noto la Fidelis ripartirà da Nicola Ragno in panchina. Salvo clamorosi colpi di scena, l’accordo sarà ufficializzato nei prossimi giorni.

