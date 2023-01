Fidelis Andria: Doudou, ‘Speriamo di tornare a vincere in trasferta’

( Di Lorenzo Ruggieri ) “Conosciamo le caratteristiche del Cerignola”, ha dichiarato l’allenatore della Fidelis Andria, Diaw Doudou, nel corso della conferenza stampa antecedente il derby contro gli Ofantini ” così come la loro posizione in classifica. Ha giocatori che non hanno accusato il salto di categoria ed è una squadra che corre e combatte. Rispettiamo l’avversario, ma siamo la Fidelis Andria e faremo la nostra partita come sempre. In allenamento ho visto lo spirito giusto nei miei giocatori e scenderà in campo una squadra con fame e voglia di lottare. Fuori casa non abbiamo un buon ruolino di marcia, ma non è mai mancata la prestazione. Tuttavia, speriamo che sia la volta buona per conquistare i tre punti fuori dalle mura amiche. Abbiamo recuperato i giocatori infortunati e, escluso lo squalificato Ciotti, tutto il gruppo è a disposizione. In più, è stato bravo il nostro direttore sportivo a chiudere 5 innesti in 10 giorni. I nuovi arrivati hanno portato l’entusiasmo di cui avevamo bisogno. Sono venuti per darci una mano, ma questo mese è difficile per tutti gli allenatori, dal momento che la finestra invernale di calciomercato è ancora aperta. Resto concentrato sul campo e sulla gara di domani. Finizio? Sta bene, si è allenato tutta la settimana con noi e ha dimostrato di essere un professionista serio”.

Condividi su...

Linkedin email Whatsapp