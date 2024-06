Fidelis Andria, all-in su Loiodice: affare in chiusura?

Dopo lunghe settimane di riflessione, il calciomercato della Fidelis Andria si prepara a entrare nel vivo. Il primo regalo per mister Ciro Danucci potrebbe essere Nicola Loiodice, oggetto del desiderio anche del presidente Giuseppe Di Benedetto, pronto a fare follie per riportarlo in biancoazzurro. L’ex Barletta, infatti, ha già vestito la maglia della Fidelis Andria per due stagioni consecutive in C1 tra il 2011 e il 2013, collezionando complessivamente 35 presenze e 2 gol.

I tempi, dunque, potrebbero essere maturi per un suo ritorno, con Loiodice capace di cambiare completamente il suo status nel corso di questi anni. Da giovane promessa a trascinatore, con un ruolo da assoluto protagonista nella scalata della Team Altamura verso la Serie C. Un’annata chiusa in “doppia-doppia” per il fantasista barese: 15 reti e 12 assist in 35 presenze. Numeri e prestazioni che hanno inevitabilmente attirato le attenzioni di diversi club di Serie D come la Reggina. La Fidelis Andria, però, ha già anticipato la concorrenza e presto potrebbe affondare il colpo decisivo.

Proseguono, intanto, i contatti con Mateus Da Silva, attaccante classe ’97 che con 17 gol ha trascinato il Gravina alla salvezza. Fari puntati anche su Dario Maltese e Alex Sirri, vecchie conoscenze di mister Danucci a Brindisi e tra i protagonisti della vittoria del girone H di Serie D nella stagione 2022-2023. Il direttore sportivo Gianni Califano, inoltre, è al lavoro per le riconferme di Donida e Cancelli, tra i protagonisti della scorsa stagione. La Fidelis Andria del futuro prende forma.

