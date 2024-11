Fiction sull’omicidio Scazzi: sei sindaci si sentono ingannati

I sindaci dei Comuni dell’Unione “Terre del Mare e del Sole” (Fragagnano, Maruggio, Lizzano, Leporano, Pulsano e Torricella), a cui appartiene anche Avetrana, denunciano di essere stati ingannati dalla casa di produzione Groenlandia.

La vicenda riguarda la fiction sull’omicidio di Sarah Scazzi, trasmessa dal 30 ottobre su Disney+. Secondo la ricostruzione condivisa su Facebook dal sindaco di Maruggio, Alfredo Longo, e riportata dalla stampa locale, il titolo inizialmente proposto ai Comuni per la serie non menzionava Avetrana, ma era semplicemente “Qui non è Hollywood”. Questo elemento ha spinto le amministrazioni a concedere l’autorizzazione per le riprese sul loro territorio.

Il sindaco Longo ha espresso solidarietà ad Antonio Iazzi, primo cittadino di Avetrana, che ha chiesto al Tribunale di sospendere la serie e di rimuovere il nome della città dal titolo. “Bene ha fatto il sindaco di Avetrana a intervenire”, ha scritto Longo, sottolineando come anche gli altri Comuni siano stati ingannati: “La Groenlandia ci ha presentato il titolo ‘Qui non è Hollywood’, senza alcun riferimento ad Avetrana”.

La richiesta di sospensione della messa in onda è stata accolta in prima istanza dal Tribunale di Taranto, e Disney insieme a Groenlandia ha deciso di rimuovere il nome di Avetrana dal titolo in attesa dell’udienza civile fissata per il 5 novembre.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author