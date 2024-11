Taranto, omaggio ai caduti dell’Arma: cerimonia del comando provinciale

TARANTO – Nei giardini intitolati al Capitano Emanuele Basile, si è tenuta una celebrazione per ricordare le donne e gli uomini dei Carabinieri caduti in servizio e il sacrificio del Maggiore Ugo De Carolis (Medaglia d’oro al valor militare alla memoria).

alla presenza di alcuni familiari di caduti in servizio, a rappresentanti degli Uffici del Comando Provinciale di Taranto e di una rappresentanza di Carabinieri in congedo, in occasione della giornata dedicata alla commemorazione dei defunti,

Il Colonello Antonio Marinucci, circondato dalle famiglie dei caduti, ha deposto una corona d’alloro al monumento dedicato ai caduti sito nel piazzale del Comando Provinciale ed una alla base della statua del Capitano Emanuele Basile (Medaglia d’oro al valor civile alla memoria) situata nei giardini ad egli intitolati ed immediatamente adiacenti alla Caserma, soffermandosi in un momento di raccoglimento.

Non è mancato un momento di preghiera per tutti i caduti nell’adempimento del dovere e una benedizione solenne, il tutto officiato dal cappellano Militare, Don Cataldo Letizia.

