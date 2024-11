Taranto: ‘Ripetuti attacchi ai mezzi Kyma, la sicurezza è a rischio’

“Dall’inizio dell’anno, si sono moltiplicati gli episodi di vandalismo ai danni dei mezzi aziendali di Kyma Mobilità, colpiti da lanci di sassi o oggetti pericolosi. Non si tratta di casi isolati, ma di attacchi regolari da parte di veri e propri teppisti, con numerosi episodi concentrati in Via Salvemini, nel Quartiere Paolo VI”. A evidenziarlo, in una nota, sono Riccardo Lupoli e Francesco Alessio Laneve, rispettivamente segretario aziendale e RLS di Ugl Autoferro.

“L’ultimo grave episodio è avvenuto nella serata del 1° novembre, quando due autobus di linea sono stati bersagliati nell’arco di pochi minuti e a poca distanza l’uno dall’altro. La sassaiola ha provocato la rottura dei vetri, causando paura tra conducenti e passeggeri. La situazione è ormai insostenibile: bande di giovani fuori controllo mettono a rischio l’incolumità di autisti e utenti, mentre i danni economici arrecati ai mezzi compromettono la regolarità del servizio pubblico”, continuano.

“Per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, i rappresentanti di Kyma Mobilità richiedono misure urgenti. In attesa di un intervento risolutivo da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, si propone di interdire il transito serale (a partire dalle 17:00) delle linee 11, 17 e 24 in Via Salvemini, modificando i percorsi per prevenire ulteriori aggressioni. L’auspicio è che si possa garantire al più presto un ambiente più sicuro per chi lavora e viaggia con Kyma Mobilità”, concludono Lupoli e Laneve.

