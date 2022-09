BARLETTA- Il nucleo di polizia Economico Finanziaria di Barletta, reparto con elevata proiezione info-investigativa, deputato all’esecuzione dei servizi connotati da elevata complessità sotto il profilo tecnico e operativo e con competenza in tutta la provincia, ha un nuovo ufficiale: il sottotenente Enzo Quaranta, che assume l’incarico di comandante della sezione Tutela Finanza Pubblica.

L’ufficiale, 47 anni, foggiano d’origine, si è arruolato nel Corpo nell’anno 1995 e ha frequentato, presso l’Accademia della Guardia di Finanza, il 17° corso ruolo normale, comparto speciale, riservato ai militari laureati, e proviene dal reparto Tecnico logistico amministrativo Marche di Ancona.

È laureato in Economia e management e Giurisprudenza e, nel corso della carriera, ha prestato servizio in Reparti operativi maturando esperienze professionali in tutti i settori di intervento del Corpo. Il sottotenente Enzo Quaranta è stato ricevuto dal colonnello Mercurino Mattiace, comandante provinciale, che ha formulato all’ufficiale i migliori auguri per il nuovo incarico.