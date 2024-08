Ferragosto di fuoco, l’attività della Polizia Locale di Trani

Il ferragosto come ogni anno si conferma un momento di grande attività per le forze dell’ordine, impegnate nella gestione del grande afflusso di turisti e visitatori nelle città maggiormente attrattive. Tra queste Trani in cui la Polizia Locale ha rafforzato l’attività di presidio del territorio.

Non sono mancate le criticità come nel caso della rissa avvenuta alla seconda spiaggia, in cui due giovani si sarebbero affrontati per un posto sul bagnasciuga, al punto da far richiedere dai bagnanti l’intervento della Polizia Locale.

