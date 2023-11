Femminicidio Andria, piazza Catuma gremita per Vincenza Angrisano

ANDRIA – Un momento d’insieme, tra commozione e dolore, per ricordare Vincenza Angrisano, la donna uccisa da suo marito Luigi Leonetti nell’abitazione tra Andria e Corato. Proprio nel comune federiciano, in piazza Catuma, i cittadini andriesi si sono riuniti per lanciare un ulteriore grido d’allarme dopo l’ennesimo femminicidio, oltre 100 dall’inizio del 2023. Presenti anche le istituzioni, con il sindaco di Andria Giovanna Bruno che ha lanciato il suo appello anche per tutelare i figli della vittima. Un lungo elenco di vittime, poi gli applausi e il corteo. Non solo donne e ragazze, ma anche tanti uomini in piazza Catuma.

