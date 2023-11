Incidente Mottola, Procura di Taranto indaga per omicidio stradale

Un fascicolo è stato aperto dalla Procura di Taranto dopo l’incidente stradale avvenuto lunedì 27 novembre sulla Statale 100 Taranto-Bari, nei pressi dello svincolo per Mottola. Nel terribile schianto sono morte quattro persone, tra cui tre militari dell’Esercito, e altre tre sono rimaste ferite. Le ipotesi di reato comprendono cooperazione in omicidio stradale e lesioni gravissime. Un consulente è stato incaricato di indagare sulla dinamica e le cause dell’incidente. I militari deceduti erano appartenenti alla Brigata Pinerolo 7° Bersaglieri di Altamura (Bari), insieme ai due colleghi feriti. Si tratta di Cosimo Aloia, Alberto Battafarano e Domenico Ruggiero. È morto anche il conducente del minivan, Francesco Clemente, mentre il passeggero che viaggiava con lui è rimasto ferito.

